Bonatiro insiste sur l’efficacité de son remède

Lors de son passage, ce lundi, sur la chaîne de télévision El Hayat TV, l’astrophysicien algérien, Loth Bonatiro, a insisté sur l’efficacité du remède anti-Coronavirus découvert par une équipe de chercheurs algériens et irakiens appartenant à l’organisation qu’il préside. « Je suis prêt à faire de la prison si le remède n’est pas efficace. On ne demande pas de l’argent. On veut juste testé le remède sur 2 ou 3 patients », a déclaré l’astrophysicien algérien. Pour rappel, Loth Bonatero avait annoncé, le 3 mars dernier, que son équipe de chercheurs avait découvert « un remède contre le Coronavirus».