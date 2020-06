Bloqués, l’ambassade leur demande de quitter la Turquie

Les citoyens algériens bloqués en Turquie, à cause de la pandémie du Coronavirus, sont sommés par les autorités de quitter le pays dans un mois, après la levée de la suspension des vols. Dans un communiqué mis en ligne mercredi sur sa page officielle, l’ambassade d’Algérie à Ankara informe que « les autorités turques l’ont officiellement informée que le citoyens algériens qui se trouvent actuellement en Turquie et dont le visa ou la déclaration de résidence ont expiré, sont mis en demeure de quitter le pays dans un mois, à compter du premier jour de la reprise des vols » Pour rappel et en dépit de plusieurs vols de rapatriement organisés par les autorités algériennes, des centaines citoyens, dont les documents de voyage sont arrivés à expiration sont encore coincés dans différentes villes de Turquie, où ils se sont rendus avant l’apparition de la pandémie, pour des études, affaires professionnelles ou soins médicaux.