Bitam répond au Directeur de l’Institut Pasteur d’Algérie

Le torchon brûle entre le Directeur de l’Institut Pasteur d’Algérie, Dr Derrar et le Pr Idir Bitam. Le professeur aurait été présenté en tant qu’expert de l’institut, et qui n’en serait pas un, selon un communiqué de l’IPA qui le cite nommément et qui semble se démarquer de ses recommandations. Face à la déclaration suivante: «Nous tenons à préciser que Mr Bitam ne fait pas partie des effectifs de l’institut et que les missions d’expertise effectuées par nos experts et équipes font l’objet d’un ordre de mission officiel», le Pr Bitam et dans une déclaration à Echoroukonline, a exprimé sa déception mais se dit prêt à travailler en collaboration avec l’IPA pour servir l’intérêt du pays, et ce par conviction : «Je ne vois pas l’utilité de faire ce genre de publication publiquement, je trouve ça assez déplacé et je suis déçu par ce comportement, il fallait être professionnel. Il aurait pu m’appeler et on aurait pu en discuter, dans la logique d’une volonté d’un travail collaboratif», déclare Pr Idir Bitam, précisant qu’il avait fait preuve de bonne foi. «Je lui ai envoyé des messages pour lui dire que j’étais disponible et prêt à travailler avec lui, l’union fait la force, c’est ce que je lui ai écrit, j’ai même essayé de l’appeler, il ne répondait pas !».