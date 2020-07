Bientôt, le procès de Louh et Ould Abbès

Les magistrats du tribunal de Sidi-M’hamed s’apprête à programmer une nouvelle série de procès. Selon le Soir d’Algérie, l’affaire la plus en vue semble être celle de l’ancien ministre de la Justice, Tayeb Louh, qui en aurait fini, affirme la source, avec les séances auprès du juge d’instruction. L’ordonnance de renvoi, document contenant tous les faits reprochés au mis en cause, serait en voie de finalisation, et l’on sait, d’ores et déjà, que des noms d’anciens hauts responsables figurent parmi la liste de témoins ou inculpés. Tayeb Louh est poursuivi pour abus de fonction, entrave à la justice, incitation à la partialité et incitation en faux en écriture officielle. Des informations émanant de sources concordantes bien au fait de la situation laissent entendre que Tayeb Louh s’est défendu en affirmant que plusieurs actes qui lui sont reprochés avaient été entrepris avec l’autorisation du frère et conseiller de l’ancien président de la République. Par ailleurs, depuis quelques jours, des informations insistantes laissent cependant entendre que le procès de Baha Eddine Tliba a toutes les chances de se tenir bien avant celui de l’ancien ministre de la Justice. Le dossier de l’ex-député et homme d’affaires annabi est fin prêt, soutiennent des sources bien informées. Il est poursuivi par la justice pour blanchiment d’argent et financement occulte de partis politiques. Son affaire est étroitement liée aux législatives de 2017, époque durant laquelle il aurait tenté d’obtenir une place de choix parmi les députés du FLN moyennant des sommes importantes qui auraient été versées au fils de l’ancien SG général du FLN Djamel Ould Abbès. Quant à Djamel Ould Abbès, il sera jugé pour des faits liés à sa gestion durant son mandat de ministre de la Solidarité.