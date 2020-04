Berraf dément son placement sous ISTN

L’ancien président du Comité olympique et sportif algérien (COA), Mustapha Berraf, réagi, ce lundi, aux rumeurs faisant de son placement sous ISTN (interdiction de sortie du territoire national). Dans une mise au point rendue publique, l’ancien président du COA a démenti les informations d’une interdiction de sortie du territoire national. « Je porte à la connaissance de l’opinion publique qu’aucune notification ou information ne m’a été adressée à ce jour. De plus, le COA fonctionne suivant les dispositions de la loi algérienne en conformité avec la charte olympique », a fait savoir Mustapha Berraf, ajoutant que « toutes ses décisions et actions sont initiées dans le strict respect des dispositions statutaires et réglementaires après approbation du comité exécutif et de l’Assemblée générale, organe suprême et souverain. Sa gestion étant collégiale et participative ». « Toutes les opérations liées au bilan moral et financier sont auditées et soumises à l’approbation d’un commissaire aux comptes agréé » et que « les bilans moraux et financiers ont été adressés à tous les membres et aux autorités compétentes en leur temps et ont été approuvés à l’unanimité en assemblée générale statutaire», a-t-il rappelé.