Bernaoui rêve d’une pelouse de ‘’Bernabéu’’ à Oran !

Lors d’une visite d’inspection au nouveau du stade d’Oran (travaux en cours), Raouf Salim Bernaoui, le ministre de la jeunesse et des sports (MJS) évoque un stade de classe mondiale. Satisfait de l’état d’avancement des travaux au niveau du nouveau stade d’Oran, Raouf Bernaoui a été optimiste pour le jour de la finalisation. Interrogé, en outre, sur la qualité de la pelouse qui va être placé, le ministre a fait savoir que ‘’ le gazon à Oran sera identique à celui du Bernabéu (Stade du Real Madrid)’’. Et d’ajouter : ‘’On constate que les installations faites sont de haute qualité, ce qui fait de cette enceinte un chef-d’œuvre’’. Notons, par ailleurs, que la finalisation de ce projet est prévue pour le premier semestre de l’année prochaine. D’ailleurs, il est probable qu’il sera inauguré avec un éventuel match amical entre l’Algérie et la France en Octobre 2020.