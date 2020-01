Bernaoui bientôt devant la justice

Un nouveau dossier a atterri sur le bureau des juges du tribunal de Bir Mourad Rais. Un juge d’instruction près ce tribunal va, en effet, auditionner dans les jours à venir l’ex-ministre de la jeunesse et des sports, Raouf Salim Bernaoui à la suite d’une plainte déposée par Mustapha Berraf, le président du Comité olympique algérien (COA), a-t-on appris, hier, du site AlgériePart. Selon la source, l’ex-ministre est soupçonné d’avoir délivré à Ennahar TV, la chaîne de télévision propagandiste présidée par Anis Rahmani, des documents administratifs officiels relatifs à la gestion interne du Comité olympique sportif dans l’unique but de provoquer la chute de Mustapha Berraf. L’objectif aurait été d’attirer l’attention des services de sécurité sur le président du COA Berraf Mustapha dans le but de le déstabiliser et de le destituer avant même la prochaine assemblée élective prévue respectivement en 2021. A cet effet, les membres de l’exécutif du COA ont pris la décision lors d’une réunion de poursuivre en justice plusieurs de leurs anciens collègues dont l’ex-ministre Bernaoui et d’autres complices dont le président d’une fédération sportive. Rappelons, par ailleurs, que deux anciens champions, Nouria Benida Merah (athlétisme) et Salim Iles (natation) avaient choisi de s’exprimer sur la gestion du Comité olympique algérien par son président Mustapha Berraf. Il s’agit d’un tir groupé de la part de Benida qui est une des vice-présidentes du COA et Ilès en sa qualité de président du comité d’organisation des Jeux méditerranéens 2021 d’Oran. Selon le site Dia-Algérie, le ministre de la jeunesse et des sports, Abderaouf Bernaoui, serait «l’instigateur» de ces deux sorties médiatiques. Bernaoui qui aurait été en guerre contre Berraf, voulait le pousser à la démission pour le remplacer à la tête du COA. Il voulait utiliser son poste pour être élu à la tête du COA, ajoute-t-on. Or, il se trouve que Berraf a résisté à toutes les tempêtes, alors que les résultats enregistrés par le sport algérien ne plaident pas en faveur de son maintien et sa longévité au COA. En conclusion, ces conflits ne sont pas animés par le souci d’améliorer le niveau du sport algérien mais par les intérêts personnels des uns et des autres, sinon comment expliquer le silence de Benida et Ilès pendant plusieurs années pour s’attaquer au président du COA.