Bensalah rend hommage à Gaid Salah !

Dans son message à l’occasion de la célébration de la Journée nationale du Moudjahid (20 août 1956), le chef de l’Etat par intérim, Abdelkader Bensalah, a rendu hommage à l’Armée nationale populaire, et le haut Commandement de l’ANP (Gaid Salah) « pour son engagement dévoué en faveur de notre peuple en période décisive de son histoire ». « Je tiens également à rendre hommage à l’Armée nationale populaire (ANP), digne héritière de l’Armée nationale de libération (ALN), rempart imprenable de l’Algérie et garant de la protection du territoire national, du peuple algérien et de ses institutions, et particulièrement le haut Commandement de l’ANP pour son engagement dévoué en faveur de notre peuple en période décisive de son histoire ainsi que pour son attachement sincère à la préservation du caractère constitutionnel de l’Etat et sa pérennité »