Benisaf : La réincarnation de ses Icones

Dans toutes les villes et villages du monde, il existe une spécificité commune qui se singularise dans le cadre de la culture locale dite populaire, elle fait partie de l’art naturel ou existentiel de l’épistème de la ville et dont une frange minime de la société ; se sont généralement des personnes exclus de la société mais ils font le quotidien de l’animation de la ville, dont les citadins ou villageois les appréhendent par leurs façons et manières de parementer le climat social de la ville .On peut en citer une dans chaque ville ou village de la planète terre. Certains ont été repris comme œuvre et illustration dans des films burlesques, dans de grands ouvrages de littérature le cas le Jean val jean et cosette des misérables de Victor Hugo, l’harpagon de Molière, Omar Qatlatou Eroujla, bien d’autres spécimens.

Certains oubliés méritent qu’on les conte, on les narre , on les relate ,on les peint mais la rareté de ceux qui manquent d’art de la culture astreignent ces personnalités de l’ombre à passer inaperçus.

Ces personnalités trop oubliées dans leur cité, font le quotidien par une ambiance bien animée et propre à eux, ils comblent par des sentiments interférés de joie, de rire et de spectacle qui riment avec la cohésion sociale, ils ne sont pas pernicieux, ni malfaisants ;c’est pourquoi leur place est bien garantie malgré le manque certain et flagrant de moyens d’existence.

On ne s’en souvient d’eux que lorsqu’ils ne sont plus parmi nous et le vide laissé, n’est pas remblayé, les histoires d’hier refond surface en passant par leur remémoration, car ils ont marqué réellement leur présence d’un certain art culturel populaire propre à eux , par leur façon misérable dans un contexte social d’une période où ils ont pu mettre leur empreinte appelée icone.

Benisaf comme toutes les autres villes du monde, avait certaines personnalités exclues de la société mais leur présence faisait en sorte que le quotidien leur appartenait pour que tout se fasse dans un cadre populaire le plus simplement normal. Ces personnalités que l’on va vous présenter sont des icones que la ville de Benisaf, avaient enfanté dans une misère sociale inimaginable une atmosphère tres chaleureuse. D’autres personnalités par leurs arts illustres ont boostés Benisaf Jean Senac poète, Soudani basketteur, ainsi que les chouhada combattants pour la libération et la liberté.

Ces personnes de la classe misérable ou plutôt avec un peu de mérite et de reconnaissance, ils représentent des personnalités locales connues de la cité ; ils constituent des Icônes de la ville de Benisaf. L’icône se dit généralement en parlant informatique, c’est une petite image symbolisant un élément représentant tout un programme ou bien un document auquel elle est associée dans le cadre des systèmes des signes ou sémiologie. L’icône désigne l’image qui s’articulant avec un sens se rapporte à une entité physique ou simplement représentative.

Une icône est aussi une représentation graphique d'une entité, dont elle conserve certaines images. Son premier sens était une « icône religieuse », il s'agissait d'une image représentant une figure religieuse dans la tradition chrétienne Dans son utilisation verbale, l’icône est synonyme d'archétype.

Dans notre cas, on parle surtout de l’icône culturelle qui représente une figure emblématique qui joue un rôle essentiel dans la construction et le maintien de l’imaginaire, le virtuel et même le réel social et de l’identité collective. Ce peut être un symbole, un logo, une photographie, une personne, un nom, un bâtiment ou encore une image. Cette icône est facilement reconnaissable et représente généralement un objet , une idée ou une personne qui a une signification importante et profonde pour un large groupe culturel. Il a, pour un groupe donné, un statut particulier de symbole d'un lieu ou d'une période historique particulièrement remarquable, importante ou aimée.

Par leur impact, l'importance et la signification pour un large groupe culturel, les médias tels que par exemple les films, la musique et les émissions télévisées qui marquent leurs époques peuvent être considérés comme des icônes culturelles, ils ne sont plus là aujourd’hui mais un grand mérite leur revient par une juste pensée à eux pour que nul n’oublie le bien qu’ils ont apporté pour que la cité ne soit pas morte. Ces personnes qui vont être présentées par la suite, ne représentent pas la culture légendaire de la cité, issue d’un système identitaire harmonieux mais des icônes que le système de la cité a produit sont :