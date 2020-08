Bengrina rêve d’un rôle politique dans la ‘’Nouvelle Algérie’’

Abdelkader Bengrina, un des candidats à la présidentielle du 12 décembre dernier, rêve d’un rôle politique majeur dans la « Nouvelle Algérie » et la toute récente conférence de l’Initiatives de Forces de la Réforme qui s’est tenue à l’hôtel Aurassi et dont il était le metteur en scène, après le feu vert des autorités, s’inscrit bien dans cet objectif. En effet, Abdelkader Bengrina, a révélé le compte-rendu, de la rencontre du mercredi 19 août, sur sa page Facebook. Evoquant les assemblées élues, à savoir l’APN, les APW et les APC, M. Bengrina, a indiqué que ces derniers n’iront pas au bout de leurs mandats respectifs. Le président du parti El Bina a affirmé que le chef de l’Etat s’était engagé à dissoudre les assemblées élues actuelles juste après le référendum sur la Constitution. Un référendum qui devrait se tenir, selon la feuille de route de Abdelmadjid Tebboune, avant la fin du mois d’octobre 2020. « Si bien sûr la situation sanitaire le permet », précise toutefois Abdelkader Bengrina. Il s’agit, selon le candidat malheureux à l’élection présidentielle du 12 décembre 2019, d’un autre engagement de Tebboune signifié à ses hôtes, lundi.