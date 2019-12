Bengrina n’a reçu aucune invitation !?

Abdelkader Bengrina, Président du Mouvement El-Bina a réagi lundi 30 décembre, aux informations faisant état de la participation de son parti dans le Gouvernement en préparation. D’emblée, il affirme ne s’être réuni avec aucun responsable au sujet de la formation du Gouvernement sous le pilotage d’Abdelaziz Djerad. Tout en affirmant n’avoir reçu aucune invitation, Bengrina, arrivé en 2e position de la présidentielle avec plus de 17% des suffrages, pose tout de même ses conditions pour une éventuelle participation de son parti au Gouvernement. Sa première exigence est la « consolidation des valeurs de la société algérienne et de son projet national inspiré de la Déclaration de Novembre et la nécessité de généraliser l’utilisation de la langue arabe ». Pour le Président du Mouvement El-Bina, la démarche des autorités doit s’inscrire dans le cadre d’une vision claire et non dans le but de se partager les richesses. Les autorités doivent également répondre aux revendications des « jeunes du 22 février » pour bâtir une Algérie nouvelle et de lever l’injustice sur le citoyen.