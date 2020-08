Bengrina lance une réforme des forces nationales

Des partis politiques, des organisations, des syndicats et des associations ont donné naissance, mardi 11 août, à un nouvel espace de concertation interactif appelé «Initiative de réforme des forces nationales ». Parmi les principaux promoteurs de cette initiative, on retrouve les deux candidats à la dernière présidentielle, Abdelkader Bengrina, président du Mouvement El Bina et Abdelaziz Belaïd, président du parti front El-Moustakbal. On retrouve également parmi les participants présents à son lancement la présidente de la CGEA, Saida Neghza, et le Facebooker Nouredine Khettal, connu pour de nombreux dérapages racistes sur les réseaux sociaux. Lors de son allocution d’ouverture, Bengrina a estimé que « le peuple algérien est toujours en attente de la concrétisation des aspirations portées par le Hirak », en appelant à « un dialogue sincère avec le pouvoir ».