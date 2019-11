Bengrina joue la chasse aux candidats !

Dans une vidéo postée par la chaîne El Bilad, le candidat islamiste, Abdelkader Bengrina, qui continue d’altérer le bon et le moins bon dans la campagne électorale, a commis un dérapage électoral grave en déclarant qu’il ne restera que trois candidats dans la course électorale. Toujours confiant, le candidat du mouvement islamiste El Bina s’exprimait d’une position assez ambiguë, déclarant notamment: « Le message est arrivé, on a détruit le premier candidat (Favori) pour que vous soyez tranquilles, le deuxième son tour viendra, le message est arrivé à lui et à ses associés, et son tour viendra dans deux à trois jours…. » avant de conclure « Il ne restera à la fin que trois candidats qui n’ont pas fait partie de la bande » (El Essaba). Cette déclaration très polémique, risque d’avoir des conséquences fâcheuses pour la suite de la campagne et s’inscrit en contradiction avec la charte de déontologie signée par le candidat Bengrina avant le début de la campagne. Elle risque d’envenimer les relations avec les autres candidats qui n’ont pas attaqué dans leurs meetings le candidat islamiste.