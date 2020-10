Bengrina encense le ‘’Oui’’ à la nouvelle Constitution

Abdelkader Bengrina, président du mouvement El-Bina a révélé, dimanche sa position vis-à-vis de la nouvelle constitution et du référendum d’amendement de la constitution prévu le 01 novembre prochain. en effet, Abdelkader Bengrina a appelé dimanche à voter « oui » pour le projet de l’amendement de la constitution, soumis au référendum le 1er novembre prochain, » a l’issue de débat, le conseil consultatif du mouvement El Bina à décidé de voter « oui » pour l’amendement de le constitution ». L’ex-candidat à la présidentielle de « décembre 2019 », Abdelkader Bengrina a déclaré dans une conférence de presse, qu’un vote « oui » sur le projet d’amendement à la constitution assurerait la continuation et la stabilité de pays. En revanche, le président de mouvement a affirmé que si le peuple algérien rejette le projet de constitution, il se retirera de toute position de leadership dans le mouvement et restera un simple militant dans ses rangs.