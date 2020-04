Bengrina dénonce l'attaque d'une chaîne tv française contre l'Algérie

Le mouvement El-Bina a dénoncé l’attaque féroce" menée par une chaine de télévision publique française contre l'Algérie, à travers la diffusion d'informations, à même de semer "le doute et la discorde, au moment où le monde vit une crise sans précédente due au Covid-19. "La France officielle s'est vue, comme elle l'a toujours fait en temps de crises lorsqu'elle se retrouve poussées dans ses derniers retranchements, incapable d'exprimer une position hostile à notre sursaut populaire de solidarité nationale, c'est pourquoi elle a permis à ses élites politiques et culturelles de prendre le relais. C'est ce qui s'est passé sur une chaine de télévision publique française mais cette fois ci, il s'agit d'une voix défaitiste connue pour sa haine envers l'Algérie", indique un communiqué du Mouvement signé par son président, Abdelkader Bengrina. "Cette voix a lancé des mensonges en vue de semer la discorde et l'instabilité au moment où le monde vit une crise inédite du fait de la pandémie du Covid-19", ajoute le communiqué.