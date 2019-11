Bengrina critique le nouveau découpage administratif

Ce mercredi 27 novembre, Abdelkader Bengrina, candidat du parti El Bina s’en est pris à au gouvernement à cause du nouveau découpage administratif annoncé mardi et qui n’est pas du goût de Bengrina. « Créer des wilayas est du ressort du prochain président de la République, et non du gouvernement de gestion des affaires courantes. Ce ne sont pas vos prérogatives messieurs Bensalah et Bedoui ! », a-t-il déploré. Dans sa diatribe, l’ancien ministre du Tourisme s’est permis de demander si la création de ces nouvelles wilayas n’était qu’un subterfuge pour la promotion de certains walis délégués désignés par « la bande ».