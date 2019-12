Bengrina appelle à ouvrir le Dossier Bouteflika !

Dans une sortie inédite, Abdelkader Bengrina, président du mouvement El Bina a évoqué l’ouverture d’enquêtes sur les responsables et acteurs ayant rassemblé 6 millions de signatures au profit de l’ex-président Abdelaziz Bouteflika. En effet, dans son intervention, le président d’El Bina a appelé l’institution judiciaire à persévérer dans la lutte contre la corruption politique. Pour lui, l’éradication de la corruption politique est un impératif si on veut préserver les acquis futurs. Il estime, dans ses propos rapportés par le site Ennahar Online, ce vendredi 20 décembre, que la récupération de la République exige de profondes réformes au niveau de la constitution. Et ce, dit-il, afin de préserver l’équilibre des différentes institutions et de redonner au Parlement son droit de regard et de contrôle.