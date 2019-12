Bengrina annonce son soutien au président Tebboune !

Le président du mouvement El-Bina, Abdelkader Bengrina, a annoncé à Sétif le soutien de son parti au président de la République Abdelmadjid Tebboune pour “la protection de la souveraineté nationale et du projet de novembre”. Présidant une cérémonie à la mémoire du défunt de l’Algérie, feu Ahmed Gaïd Salah, organisée par le mouvement El-Bina, M. Bengrina a insisté sur l’impérative protection de la souveraineté nationale et de la loi de la généralisation de la langue arabe et la nécessité de sortir l’Algérie de sa crise socioéconomique. Il a également indiqué que la participation de son mouvement aux élections présidentielles a visé à consolider les constantes et valeurs nationales et concrétiser les aspirations du peuple ajoutant que son parti “participera aux prochains scrutins pour le même objectif”. Le président du mouvement El-Bina a indiqué que son parti a transformé ses rassemblements programmés aujourd’hui dans plusieurs wilayas dont Sétif, Constantine et Relizane en regroupements à la mémoire du général de corps d’armée, Ahmed Gaïd Salah qui symbolise “la génération de la révolution libératrice et l’institution de l’armée nationale populaire”.