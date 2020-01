Bengrina accuse ‘’les alliés de Haftar’’ de viser l’Algérie

Le président du Mouvement El Bina, Abdelkader Bengrina s’est demandé pour quels motifs le maréchal Khalifa Haftar ordonnait à ses troupes d’avancer vers Tripoli dès lors qu’un événement d’une grande importance se produisait en Algérie et ce depuis le début du Hirak populaire. «Nous nous rencontrons aujourd’hui au moment où la Libye brûle…Je vous affirme que l’Algérie est visée…Nous affirmons notre position constante, nous sommes aux côtés de nos frères en Libye et nous sommes contre toute intervention étrangère sur la scène libyenne. Celle-ci n’apporte rien de bon, si ce n’est la violation de la souveraineté du pays, l’effusion de sang et le vol de ses richesses», a indiqué Abdelkader Bengrina lors d’une rencontre avec les militants de son parti à Béchar. «Dès qu’un événement important se produit en Algérie, l’on assiste à des mouvements de Haftar, comme c’est le cas, lors du décès du chef d’état-major de l’Armée, au début du Hirak ainsi que lors des élections présidentielles du 12 décembre 2019», a ajouté le chef de file du Mouvement El Bina. «Nous avons la certitude que la sécurité est la stabilité de l’Algérie sont principalement visées en cas de situation de chaos en Libye et d’une chute du gouvernement de Tripoli», a-t-il affirmé. Pour lui, «Haftar et ceux qui sont derrière lui visent la sécurité et la stabilité de l’Algérie.