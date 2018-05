Benghebrit annule le BAC blanc !?

Le ministère de l’éducation nationale a annulé tous les examens qui ont tenu par les établissements or les calendriers imposés par la tutelle, et cela concerne les examens de BAC blanc, et les examens du troisième semestre en général. Les directions de l’éducation ont envoyé hier un mémo aux administrations des écoles qui ont commencés les examens pour leurs demander de reprendre les cours et d’annuler les résultats des examens tenus dans les dates qui ne respectent pas le calendrier que la tutelle a choisi. Les directions de l’éducation nationale ont demandé des explications aux directeurs d’établissements qui ont commencé les examens avant les dates choisisses, et ont ordonné des sanctions contre les élèves et les enseignants absents.