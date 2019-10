Benflis veut remplacer ‘’l'Etat Novembriste’’ par un ‘’Etat de droit’’

Ali Benflis, ancien Chef du Gouvernement (2000-2003) et plusieurs fois candidat aux élections présidentielles, estime qu’il est désormais temps de remplacer l' »Etat nationaliste et novembriste par un Etat de droit ». « Je veux être, si je suis accepté, l’un des héritiers de ces gens qui ont libéré l’Algérie, pour la libérer une seconde fois et instaurer un véritable Etat ; remplacer l’Etat nationaliste et novembriste par un Etat de droit, où tout le monde trouvera une place », a-t-il déclaré, en réponse à la question d’un journaliste. « Moi, personnellement, j’ai participé plus de dix fois au Hirak. Mais maintenant, l’on doit trouver une sortie politique à l’Algérie », argue-t-il. Par ailleurs, Ali Benflis estime que « devant une telle crise, on ne peut pas être observateur ». Il prône ainsi la voie des élections qu’il qualifie de « chemin le plus court, le plus sûr, le moins rude pour endiguer la crise ».