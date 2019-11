Benflis pardonne à la chaîne Ennahar Tv

Le candidat de Talai el Houriat Ali Benflis qui était l’invité de l’émission politique de la chaîne Ennahar Tv a annoncé qu’il a pardonné la campagne médiatique que la chaîne avait mené lors de la Présidentielle de 2014. Le candidat est apparu sur le plateau tout sourire, laissant sa rancune derrière et affirmant qu’il a pardonné les attaques virulentes de la chaîne en prenant conseil de sa mère qu’il lui avait inculqué la culture du pardon. Dans son introduction, la journaliste de l’émission (Qui est une ex journaliste de Dzair News) a affirmé que la chaîne Ennahar Tv a été injuste envers Benflis et qu’elle se démarque aujourd’hui des positions de son patron Anis Rahmani.