Benflis contre-attaque et répond à ses détracteurs

Le candidat à l’élection présidentielle du 12 décembre 2019, Ali Benflis, qui était l’invité de l’émission politique de la chaîne El Bilad Tv a répondu à ses détracteurs au sujet de la campagne électorale sur le terrain et a déclaré qu’il sortira dans la rue pour affronter ses détracteurs, rencontrer ses soutiens et soutenir les électeurs du grand SUD et des régions du pays. Benflis qui avait été hué et insulté par des citoyens à Baba Hassen la semaine passée, a pris son temps pour recadrer son image et apparaître sur le plateau de la chaîne El Bilad Tv combatif, hautain et surtout imbattable. Benflis qui a usé de la langue de bois, face à un journaliste très pernicieux, a réussi à faire passer tous ses messages et à donner un aperçu sur son programme politique en ce qui concerne la justice, la gestion, la diplomatie et l’économie. Une stratégie réussie et un discours calculé, en attendant la véritable campagne électorale et le terrain risqué de la politique.