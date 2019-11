Benflis conspué dans un restaurant à Alger !

Ali Benflis, candidat à la présidentielle du 12 décembre, a été hué et chahuté par des riverains à sa sortie d’un restaurant à Baba Hassen, à l’ouest d’Alger. La scène a été capturée par plusieurs caméras de smartphone de plusieurs personnes qui étaient présentes. Des dizaines de citoyens se sont amassés autour de l’ex-chef du gouvernement de Bouteflika, qui semblait initialement vouloir tenter de s’adresser à eux. Constatant le rejet de sa personne aux cris de « vous avez mangé le pays, bande de voleurs », celui qui a terminé deuxième lors des élections présidentielles de 2004 et 2014 a regagné un véhicule qui l’attendait, non sans être poursuivi et raillé par les manifestants aux cris de « Emchi ! » (« Va-t’en ! »). Ali Benflis est candidat aux élections présidentielles prévues le 12 décembre prochain. L’Autorité d’organisation des élections a indiqué que M. Benflis a fini à la deuxième place en termes de nombre de parrainages obtenus parmi les cinq candidats retenus pour le prochain scrutin, derrière Abdelmadjid Tebboune, autre ex-Premier ministre du président Bouteflika.