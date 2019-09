Benflis change de Cap

Ali Benflis a prévenu le mardi 10 septembre 2019 contre le risque de confusion entre la revendication légitime du départ du système corrompu et les institutions de l’Etat qui doivent être, au contraire, préservées, selon lui. Dans une déclaration mardi sur sa page Facebook, il souligne que : «l’Etat est sacré, nous le défendons, l’Etat algérien ne tombera pas car il est façonné par des hommes et des femmes héroïques » Pour le président de ‘’Talai Al Hourriet’’, ‘’les revendications du peuple portent sur le départ du système corrompu et pourri, de ses hommes, ses femmes et ses pratiques, avec la nécessité de préserver l’Etat algérien ‘’.