Benbouzid limoge le directeur général du CHU ‘’Nafissa Hamoud’’

Le ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, Pr. Abderrahmane Benbouzid a décidé de mettre fin aux fonctions du Directeur général du Centre hospitalo-universitaire (CHU), Nafissa Hamoud (ex-Parnet), a indiqué jeudi un communiqué du ministère. "Dans le but d'insuffler une nouvelle dynamique à l'action des Directeurs des CHU et en se référant aux évaluations et constats effectués récemment, le ministre de la Santé a décidé de mettre fin aux fonctions du Directeur général du CHU Nafissa Hamoud (ex-Parnet), M. Rekik Zoubir", précise le communiqué.