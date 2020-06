Benbouzid évoque une 2ème vague de coronavirus

Le ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, Abderrahmane Benbouzid, a déclaré ce samedi, lors d’une visite de travail dans la wilaya de Boumerdes, que le nombre d’infections par le coronavirus était en augmentation dans le monde entier et que nous ne pouvions être certains qu’il s’agit d’une deuxième vague du virus. Le premier responsable du secteur a indiqué, à ce propos, que le comité scientifique chargé du suivi de la l’évaluation du coronavirus en Algérie étudiera prochainement comment faire face à la possibilité d’une deuxième vague. Le ministre a également exprimé son inquiétude face à la hausse du nombre de patients atteints du coronavirus et qui sont admis en réanimation. Leur nombre est passé de 25 le 1er juin à 53 patients vendredi.