Benbouzid évoque la possibilité de faire appel à l’armée

Lors de son passage à la radio nationale, le ministre de la santé Abderrahmane Benbouzid a évoqué la possibilité de faire recours à l’armée pour forcer les gens à se confiner, face à la propagation du Covid-19. En effet, le ministre « espère ne pas en arriver là », avant de préciser qu’il compte sur « le degré de sensibilisation » du peuple algérien. « Les Algériens ont manifesté pacifiquement sans que l’armée intervienne, espérant que ça continu ainsi, et éviter ce qui se passe ailleurs dans le monde », a-t-il préconisé. Dans ce sens, Benbouzid ajoute que les Algériens doivent savoir que cela n’a rien avoir avec la politique, mais plutôt « une crise sanitaire internationale, et ce n’est pas nous qui l’avons faite ». « Les mesures prises actuellement peuvent être changées à tout moment » a-t-il fait savoir, tout en rappelant que l’unique traitement disponible contre le Covid-19, est le confinement et la prévention.