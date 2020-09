Benbouzid évoque l’acquisition du vaccin anti-covid-19

Le ministre de la santé Abderrahmane Benbouzid est revenu sur les prix des vaccins anti-covid-19 dans certain pays, et les démarches que va entreprendre l’Algérie pour l’acquisition de ces vaccins. En effet, intervenant dans une émission de la chaine TV El Djazairia one, Benbouzid a d’abord abordé la question du prix de vaccin, notamment américain. « Le prix du vaccin américain est estimé entre 32 et 37 dollars le dose », a-t-il fait savoir. Avant d’expliquer que « la plupart des vaccins requièrent deux doses. Après trois ou quatre semaines du premier vaccin, le patient reçoit le deuxième ». Ensuite, le premier responsable du secteur de la santé a indiqué que l’Algérie est en contact avec l’institut en Inde « Institut of India », pour l’acquisition du vaccin tant attendu. Expliquant que le prix de la dose sera proposé entre « trois et cinq dollars ».