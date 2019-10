Belmehdi évoque les ‘’églises anarchiques’’

Le ministre algérien des Affaires religieuses, Youcef Belmehdi, s’est exprimé pour la première fois depuis le déclenchement de la polémique autour de la fermeture des églises en Kabylie. Intervenant lors d’une rencontre avec les présidents de sections du Centre culturel islamique, il a évoqué les « églises anarchiques » que l’État a fermées ces derniers temps. « L’Algérie a une souveraineté et les non-musulmans doivent la respecter », a déclaré le ministre des Affaires religieuses. Il aura eu pratiquement la même position que son collègue du gouvernement, chargé de l’Intérieur et des collectivités locales. Pour lui, « les non-musulmans peuvent demander un agrément du ministère de l’Intérieur pour ouvrir des églises. Et à partir de là, ils pourront pratiquer leur culte en toute légalité ». Cela ressemble à la déclaration faite la semaine dernière par le ministre de l’Intérieur, Salaheddine Dahmoun, à propos de la même question. Ce dernier a entre autres souligné que les forces de sécurité ont fermé « des hangars convertis en églises activant illégalement dans quelques wilayas du pays ».