Belmadi sauve Zetchi du limogeage

Le ministre de la jeunesse et des sports, Abderraouf Salim Bernaoui, a qualifié de « paroles » et « bruits » les dernières rumeurs autour du départ de Kheireddine Zetchi. C’étaient d’ailleurs, plus que des rumeurs puisque la Radio Nationale, média étatique, a annoncé le départ du patron de la FAF pour jeudi. L’intervention du ministre et son ton apaisé pourraient indiquer un certain revirement dans le dossier. Certains observateurs n’ont pas hésité à lier le sort du président de la FAF à celui de Belmadi. Un départ de Belmadi serait mal accueilli par le peuple qu’il a identifié comme l’artisan du sacre africain. Cette donne aurait peut être joué en faveur de Kheireddine Zetchi qui est, rappelons, le à mi-mandat.