Belmadi s’emporte contre un journaliste

Sur un ton de colère, le sélectionneur national Djamel Belmadi a répondu à une question qu’il lui a été posée dans une conférence de presse d’après le match Algérie face à la Guinée (3-0). Belmadi s’est, en effet, énervé après une question ou plus précisément de l’expression « se cacher » par rapport au statut d’Algérie comme favoris. ‘’Ça, c’est de la littérature de répéter à chaque fois des termes comme ça, cacher, pas cacher on dirait qu’on joue à cache-cache, on est dans un tournoi, tout le monde voit tout le monde, de sortir des mots favoris ou pas favoris ça ne sert à rien, il y a des matches qui arrivent, des nations qui ont gagnés des CAN, des mondialistes, des équipes qui ont plus de certitudes que nous, nous n’allons pas vous dire d’où on vient quand même’’, a, ainsi réagi le boss technique des Verts lors de la conférence de presse.