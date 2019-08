Belmadi menace de démissionner de l’EN

A peine deux mois après la consécration de l’équipe nationale de football à la CAN-2019 d’Egypte, l’artisan de ce grandiose acquis, le sélectionneur national Djamel Belmadi, menace de démissionner et de quitter l’équipe nationale. Selon des informations recueillies au niveau de la FAF, il y a un bras de fer qui oppose le président de la fédération, Kheireddine Zetchi et Belmadi. Ce dernier avait exigé de la FAF «d’assainir l’environnement immédiat de l’équipe nationale». Une partie des exigences de Belmadi a été satisfaite en contraignant le manager de l’équipe nationale Hakim Medane à démissionner de son poste. Cependant, Belmadi a du constater que les mêmes «responsables et dirigeants» de la FAF continuent de roder autour de l’équipe nationale. Il s’agit en fait de parasites qui se sucrent de l’équipe nationale sans qu’ils ne lui soient d’un quelconque apport.