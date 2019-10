Belkhadem n’a pas dit son dernier mot

L’ex-secrétaire général du parti FLN, Abdelaziz Belkhadem, pourrait bien se lancer dans la bataille de l’élection présidentielle prévue le 12 décembre prochain. Et c’est lui-même qui laisse supposer cette éventualité au terme d’un échange avec une délégation mixte composée de cadres anciens et nouveaux du parti à l’instar d’Abderrahmane Belayat ainsi que des personnalités connues à l’image de l’imam de la Grande mosquée, Cheikh Ali Aya, qui a eu lieu samedi à son domicile. Contrairement à Mouloud Hamrouche qui a quasiment exclu sa candidature dans les «conditions actuelles», Belkhadem n’a pas dit expressément oui mais n’a pas fermé la porte non plus. «Patientez un peu quelques jours», aurait-il répondu à la demande insistante de ses invités selon des sources proches de la délégation. Du coup, l’hypothèse de voir Abdelaziz Belkhadem rejoindre la short-List des ex chefs de gouvernements et ex Premiers ministres qui ont annoncé leur candidature au scrutin fixé au 12 décembre devient tout à fait plausible.