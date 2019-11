Belkacem Sahli accusé de blanchissement d’argent

Le secrétaire général du parti de l’Alliance nationale républicaine (ANR) et candidat à la présidentielle du 12 décembre, Belkacem Sahli, se retrouve dans une situation délicate à un mois des joutes électorales. En effet, 5 membres du secrétariat national du parti ont déposé plainte contre lui. Belkacem Sahli est accusé par les cadres du parti de faux et usage de faux et transfert des fonds et des biens du parti à des fins personnelles. Les plaignants ont aussi demandé au ministre de la Justice d’intervenir afin d’ouvrir ce dossier. Ainsi, Belkacem Sahli doit répondre aux accusations de Chenaf Rachid, secrétaire national chargé de l’organisation, Kaoua Toufik secrétaire national chargé des affaires sociales, Metari Said, secrétaire général chargé de la coordination, Benyekhlef Mustapha chargé de la jeunesse et Sediki Ahmed chargé des électeurs et des élections. L’Alliance nationale républicaine a décidé de participer à la présidentielle prévue le 12 décembre et a plébiscité Belkacem Sahli.