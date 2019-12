Belaid évoque les réalisations de Houari Boumediène

Le candidat du Front El-Moustakbal pour l’élection présidentielle du 12 décembre, Abdelaziz Belaid a déclaré que si le défunt président Houari Boumediène était encore vivant, « l’Algérie n’en serait pas arrivée à la situation actuelle ». « Si le défunt président Houari Boumediène était encore vivant, l’Algérie n’en serait pas arrivée à la situation actuelle, car, cet homme avait la sagesse, l’intelligence et la vision et il construit un Etat fort », a-t-il dit depuis Guelma wilaya de naissance de Houari Boumediène, où il a animé cet après-midi un meeting électoral au 17e jour de la campagne électorale. Selon Belaid « malheureusement, les comportements des 20 dernières années ont détruit tout ce qu’à construit Boumediène », estimant qu' »aujourd’hui et après des décennies, nous vivons encore des réalisations du défunt Boumediène ».