Belaïd critique les médias qui versent dans la ‘’dramatisation’’

Invité à l’Émission « A cœur ouvert » (Bi qalb Maftouh) de la chaîne Tv « Algerie 3″ de l’EPTV, le ministre conseiller à la communication, porte-parole officiel de la présidence de la République, Belaïd Mohand Oussaïd a critiqué certains médias qui verse dans la « dramatisation et l’exagération au point de minimiser les efforts fournis par l’Etat et les personnels de la santé, au moment où on est en situation de guerre psychologique. ». En effet, le porte-parole de la présidence a souligné la nécessité, pour les médias, de changer la mentalité consistant à rechercher le scoop et le sensationnel au dépens des malheurs des citoyens, qualifiant cette situation d' »inacceptable ». « Il est vrai que nous avons des lacunes mais ils n’ont point pour origine le laxisme de l’Etat, il s’agit d’une nouvelle pandémie », a ajouté Belaïd Mohand Oussaïd.