Bekkat met en garde contre le non-respect des mesures préventives

Le Dr Mohamed Berkani Bekkat, membre du Comité de suivi de la pandémie en Algérie fait savoir que « la sortie progressive du confinement s’accompagne du respect strict des gestes barrières par tout un chacun ». Pour lui, l’ensemble des acteurs doit être mobilisé pour casser les chaines de transmission d’un virus qui est toujours actif ; « Même si l’épidémie ralentit, elle reste active, et le virus circule toujours ». Et alors que certains pays se préparent à la sortie du confinement, l’OMS a souligné qu’une levée trop rapide des restrictions pourrait entrainer une résurgence mortelle de la pandémie. Dr Bekkat semble tout aussi inquiet à ce sujet, même si selon lui, il fallait déconfiner pour des considérations sociaux-économiques, il prévient : «Si l’on ne respecte pas les consignes, si on sort de manière anarchique, sans masque, sans respecter la distanciation sociale, si on sort en masse dans les marchés, les commerces, dans les bus, et autres transports en commun…Nous allons inévitablement connaitre une deuxième vague, et un retour à un confinement beaucoup plus radical ».