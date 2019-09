Bédoui va-t-il partir ?

Selon le site électronique ‘’Algerie 24’’, le premier ministre va bientôt partir et son depart serait bientôt annoncé. Dans ce sillage, le coordinateur de l’instance nationale de médiation et de dialogue, M. Karim Younès, l’a insinué le dimanche 08 Septembre 2019 lors d’une conférence de presse, animée à l’issue de sa rencontre avec M. Abdelkader Bensalah.Interrogé sur si le chef de l’Etat était favorable aux mesures d’apaisement revendiquées, notamment le départ du gouvernement de M. Noureddine Bedoui, M.Karim Younès a répondu par un « oui », sans plus.Tout en refusant d’en dire plus, Karim Younès s’est limité à un « oui » affirmatif, concernant les mesures d’apaisement nécessaires comme préalable à la tenue des élections présidentielles. Notons que le départ du gouvernement a été l’une des revendications du mouvement populaire , depuis sa première marche du 22 Fevrier 2019.