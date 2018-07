Bedoui passe un savon aux maires

Le Ministre de l’Intérieur a appelé les maires à “changer de mentalité”. Et consacrer leurs énergies à développer des stratégies. Et ce, pour attirer les investisseurs, créé des postes d’emplois et partant, des richesses pour leurs communes. “Le Maire se doit de s’investir pour créer des richesses, des emplois. Développer des ressources locales, comme le tourisme, l’agriculture. Et ce, à travers des plans de développements”. C’est sur quoi a insisté Nouredine Bedoui, alors qu’il était en visite, hier mardi 23 juillet, dans la wilaya de Saida. Ainsi, s’adressant à un Maire de la ville, le ministre de l’Intérieur lui lance : “personne mieux que vous ne connait les spécificités de votre commune”. Et de conclure, enfin, que les Maires ne doivent pas attendre à ce que ce soit au niveau Central que soient traitées les questions portant sur l’investissement”.