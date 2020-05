Bedoui et Sellal en qualité de témoins au procès de Hamel

L’ancien Premier ministre Abdelmalek Sellal en détention et l’ancien Premier ministre Noureddine Bedoui, devront comparaître en qualité de témoins dans le procès de Abdelghani Hamel, ancien Directeur général de la sûreté nationale (DGSN), un de ses fils (Chafik. H) et plusieurs ex-responsables poursuivis dans une affaire de corruption a indiqué une source médiatique. Selon la même source, ce procès a été reporté au mardi 2 juin 2020. Le report fait suite au « refus du collectif de la défense des accusés d’un jugement à distance », inscrit au titre de mesures de lutte contre la propagation du coronavirus. Le collectif de défense a affirmé tenir à »un jugement de comparution ». Notons que de nombreux anciens responsables vont comparaître dans cette affaire de corruption, dont notamment trois ex-walis de Tipaza, l’ex-chef de sûreté et le directeur de l’industrie.