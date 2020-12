Baha Eddine Tliba condamné à 7 ans de prison

La Cour d’Alger a rendu, dimanche 06 décembre son verdict du procès en appel impliquant l’ancien député Baha Eddine Tliba, et le fils de Djamel Ould Abbes, Iskander. En effet, le parquet général près la Cour d’Alger a condamné ce dimanche 06 décembre, l’ancien député Baha Eddine Tliba, à 7 ans de prison ferme assortis d’une amende de 8 millions de DA pour infraction à la réglementation de change et les mouvements des capitaux de et vers l’étranger, tandis que Iskandar Ould Abbès, (fils de l’ancien ministre Djamel Ould Abbès), a été condamné à 7 ans de prison et 8 millions de da d’amende. El Ouafi Ould Abbès (l’autre fils de l’ancien ministre Djamel Ould Abbès), a été condamné à 20 ans de prison, tout en maintenant le mandat d’arrêt international.