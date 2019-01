Bagarre entre Haddad et Mellal dans un avion d’Air France

Il y a eu, samedi, un accrochage entre le président du FCE et le président de la JSK dans l’avion d’Air France où ils se sont retrouvés fortuitement. Cherif Mellal se rendait au concert et Ali Haddad devait prendre une correspondance à Paris pour se rendre aux États-Unis. Par ailleurs, à Paris, après le concert “1, 2, 3 Kabylie”, dans la loge de Lounis Ait Menuguellet arrive Issad Rebrab et sa famille. Il est suivi quelques temps après de Rebouh Haddad, frère de Ali Haddad qui entre ensuite dans le salon où les invités se trouvaient en majorité avec leurs familles. Cherif Mellal était déjà là. En le voyant arriver, Mellal est saisi d’une colère qu’il n’est pas parvenu à contenir. Il s’adresse à lui de manière agressive. Le langage est dépourvu de politesse. Le président de la JSK tombe sa veste qu’il expédie d’un geste sur une table et renverse des plateaux. Il ouvre sa chemise.