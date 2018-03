BUREAUX D'ETUDES : Temmar met en garde contre le monopole

Le ministre de l'Habitat, de l'urbanisme et de la ville, Abdelwahid Temmar a affirmé dimanche à Alger la détermination du secteur à mettre fin au monopole exercé par certains bureaux d'études sur la demande publique et faire prévaloir le principe d'égalité dans l'obtention des projets pour les différentes catégories des architectes. Le ministre a mis en garde contre la domination de certains bureaux d'études sur les projets à travers les wilayas du pays, mettant l'accent sur l'impératif d'octroyer les marchés publics aux compétences et aux jeunes architectes à même de concrétiser l'innovation et la modernisation dans la méthode de travail et partant, préserver l'identité architecturale algérienne.