BUREAU DE POSTE DE TEGHALIMET (SIDI BEL ABBES) : Un trou financier de 2,3 milliards découvert

Un autre trou financier, le énième du genre, a été détecté, ces trois derniers jours, par les membres d'une commission d'enquête, dépêchée par la direction d'Algérie Poste au bureau de Poste de Téghalimet, de type R4, a-t-on appris de source bien informée. Ce trou financier serait estimé à 23 000.000,00 DA, soit 2,3 milliards de centimes et dont l'auteur présumé ne serait autre que le receveur qui se serait d'ores et déjà éclipsé, selon notre même source. Depuis un certain temps, des bureaux de postes de différentes classes , de Ras-El Ma, d'Oued Sbaâ, de Boumelik et aujourd'hui celui de Téghalimet, 40 km au sud de Sidi Bel Abbès ont fait l'objet de détournements des plus mystérieux, commis dans la plupart des cas par le premier responsable du bureau, avec la complicité d'une vérificatrice d'Algérie -poste. ''Quand donc prendra fin cette saignée des bureaux de postes ", ne cesse-t-on de s'interroger ici et là et partout ailleurs, à travers la wilaya de Sidi Bel Abbès, sur ces vols itératifs qui ne font que ternir le secteur et compromettre sa bonne réputation. Faisant référence aux avantages matériel ou moral de la poste algérienne, notamment des conditions favorables du travail, dans les années 60-70, des octogénaires de Sidi Bel Abbès visiblement avisés ont usé d’ironie, rappelant que P.T.T était souvent lu '' Petit Travail Tranquille''.