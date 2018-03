BUREAU DE POSTE DE RAS-EL-MA (SIDI BEL ABBES) : Enquête sur la disparition de 4 milliards

A l'issue d'une plainte officielle déposée auprès de leurs services par la direction d'Algérie Poste, les éléments de la brigade judiciaire et de recherche de la gendarmerie nationale de Sidi Bel Abbès mènent actuellement une enquête approfondie sur une affaire de détournement de 04 milliards de centimes, volatilisés au mois de février dernier, des caisses du bureau de poste de Ras-El-Ma, ville garnison située à quelque 89 km au sud -ouest du chef-lieu de wilaya, a-t-on appris d'une source autorisée. Une commission d'enquête d'Algérie -poste, selon d'autres sources, aurait été dépêchée sur les lieux pour élucider cette affaire mystérieuse d'un trou financier estimé à plus de 04 milliards de centimes et lequel a ébranlé les milieux postiers et les populations locales et riveraines. Le receveur du bureau de poste en question et sa complice qui n'est autre que la vérificatrice seraient pointés du doigt.