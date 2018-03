BUREAU DE POSTE DE LA CITE ‘’ CHAIB’’A TIARET : Des citoyens interpellent le wali sur l’insécurité

Les habitants de 6 quartiers dont le nombre avoisine les 30.000 et lesquelles dépendent en matière de prestations d Algérie-Poste lequel est actuellement implanté à la cité "Chaib Mohamed" viennent de saisir le wali de Tiaret, par le biais d’une correspondance dont l’une adressée en exclusivité à notre rédaction. Ces derniers déclarent que l’actuel bureau est inondé de boue et fait l’objet d’une insécurité totale. Ce bureau est délaissé par ses propres responsables, lit-on dans le communiqué où l’on dénonce le choix de l’entreprise qui demeure sans expérience, sans moyens et qu’il a largement dépassé les délais soit 90 jours, alors qu’il se trouve actuellement à 5% de réalisation sanctionnant de ce fait une large population dont des handicapés, des aveugles et autres démunis qui n’ont qu’une modeste pension et vivent le calvaire et comparativement à d’autres cités, les bureaux d Algérie-poste sont opérationnels et offrent des prestations appréciées par les usagers. La correspondance fait aussi état du calvaire de déplacements vers d’autres bureaux d Algérie-poste pour satisfaire leurs doléances. Ce bureau, sis à la cité "Chaib" est qualifié par les usagers comme étant une véritable sanction et pour les raisons citées, les habitants ont saisi le wali de Tiaret pour l’informer des grandes carences causées par cette entreprise. De son côté, le directeur d’Algérie poste, contacté ce jour samedi 24 mars 2018 nous dira qu’ il a envoyé 2 mises en demeure à l’entreprise et qu’en vérité ce bureau dont il est question se trouve depuis les années 80 en détresse et que les procédures de résiliation de l entreprise ne font que sanctionner la population et les travaux sont en cours en dépit des intempéries et dans quelques semaines il sera opérationnel.Pour l’heure, les citoyens concernés par cette opération sont en attente d’une réelle prise en charge, eu égard à leurs conditions de vie.