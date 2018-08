BUREAU DE POSTE DE DEBDEB (ILLIZI) : 4 milliards dérobés après un hold-up

Une attaque à main armée contre un bureau de Poste vient d’avoir lieu à Debdeb, une ville proche de la frontière libyenne, dans la wilaya d’Illizi. Selon le quotidien arabophone El-Bilad, qui rapporte l’information, le hold-up a été mené par trois individus et a eu lieu, hier le samedi 04 Juillet 2018 à l’aube. Les auteurs de l’attaque à main armée ont pu dérober quatre milliards de centimes, toujours selon El-Bilad. Alertés, les services de la Gendarmerie nationale ont ouvert une enquête et traquent les braqueurs. On ne sait pas, au moment où nous écrivons ces lignes, s’il s’agit d’un groupe terroriste infiltré de Libye qui tente de renflouer les caisses pour acheter des armes ou de malfaiteurs inspirés par les fictions hollywoodiennes.