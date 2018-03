BUREAU DE POSTE D’OULED FAYET : Près de 7 milliards de cts détournés

Les éléments de la sureté de wilaya d’Alger ont procédé à l’arrestation de la chef du bureau d’Algérie Poste à Ouled Fayet et de la chargée de clientèle pour détournement de 6,9 milliards de centimes des comptes d’épargnes et de prévoyance de 11 clients, selon un communiqué de la police. Les deux mises en cause ont été présentées devant le procureur de la République territorialement compétent qui a ordonné le placement de la chef du bureau en détention préventive, et la chargée de clientèle sous contrôle judiciaire, a ajouté le communiqué. Les éléments de la sureté de wilaya d’Alger ont ouvert une enquête suite à une correspondance du bureau de poste d’Alger-ouest (Ouled Fayet), faisant état d’opérations douteuses relatives à des chèques visés destinés à l’acquisition de voitures sans aucune couverture comptable. Il s’est avéré après enquête que la prévenue, chef du bureau de poste d’Ouled Fayet a exploité son poste pour détourner 6,9 milliards de centimes à partir des comptes CNEP de 11 clients. La mise en cause utilisait son mot de passe pour accéder à la base de données informatiques de la CNEP, renseignait et signait les formulaires de retrait à la place des clients. Elle versait également sur son propre compte les montants payés en espèce par des clients pour l’acquisition de véhicules. Quant à la chargée de clientèle, deuxième personne impliquée dans cette affaire, elle est accusée de complicité pour non dénonciation de ces méfaits.