BTPH : 200 000 travailleurs au chômage technique

Le président de l’Association générale des entrepreneurs algériens (AGEA), Mouloud Kheloufi, a indiqué ce samedi à Alger que le secteur du bâtiment, des travaux publics et de l’hydraulique BTPH a connu une année blanche durant 2019. En effet, Mouloud Kheloufi a fait savoir que beaucoup d’entreprises exerçant dans le secteur « ont mis la clé sous la porte ». Les fabricants de matériaux de construction ont, eux connu une baisse importante de leur activité, a-t-il noté. Le même responsable a soutenu que 20.000 à 25.000 entreprises du secteur sont à l’arrêt technique. De plus, 150.000 à 200.000 salariés seraient actuellement au chômage technique sur 1,3 millions qu’emploie le secteur. En outre, Kheloufi a sollicité le soutien du gouvernement pour assurer la pérennité des entreprises du BTPH, affirmant que « l’année 2019 a constitué une année blanche pour ces entreprises ». « Nous avons demandé une amnistie générale pour l’année 2019 concernant les charges sociales, fiscales et parafiscales. L’Etat doit faire un effort en faveur des entreprises de réalisation », a-t-il estimé. Pour faire face à cette situation, il a fait savoir que son association professionnelle a également sollicité « une bipartite ou une tripartite d’urgence pour le règlement des problématiques du secteur ».